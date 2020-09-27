«Рома» – «Ювентус»: прогноз Олександра Шовковського

У команди Паулу Фонсеки немає шансів проти чемпіона?

Прогноз на матч «Рома» – «Ювентус»: «Юве» здобуде чергові три очки. Коефіцієнт – 2.07

«Рома» та «Ювентус» по-різному розпочали чемпіонат. «Юве» у дебютному матчі Андреа Пірло легко розібрався з «Сампдорією» – 3:0. «Рома» зіграла в нульову нічию з «Вероною» 0:0, але залишилася без очок. Якої гри тепер чекати від команд аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

60% володіння м’ячем не вистачило «Ромі», аби перемогти «Верону» у першому турі. Найбільш небезпечний момент створив лівий захисник Леонардо Спінаццола – здалеку пробив у поперечину. Група атаки не впоралася з захистом суперника, а у «Верони» шансів забити було більше – м’яч влучив у поперечину двічі.

У «Роми» нове керівництво – клуб придбав американський мільярдер Ден Фрідкін. Нового тренера запрошувати не стали – Паулу Фонсеці поки що довіряють. Але у команди немає підсилення, а до того ж немає і гри – проти «Верони» «Рома», незважаючи на перевагу у контролі м’яча, зовсім не вразила.

Але нічия – не найгірше, що могло статися. Виявляється, «Рома» взагалі програла. Півзахисник Амаду Діавара був внесений до заявки як гравець зі списку Under 22, а йому влітку виповнилося 23 роки. Через неуважність представників клубу «Рома» отримала технічну поразку 0:3. Апеляція, звісно, буде, але шанси на те, що римлянам повернуть одне очко, мінімальні.

Андреа Пірло відпрацював перший матч на чолі «Ювентуса» – вийшло чудово. У «Сампдорії» не було шансів, а «Юве» сподобався – діяли швидко та агресивно, багато атакували, не дозволили супернику створити майже нічого у своїх воріт. Звісно, ще рано говорити про «Ювентус» Пірло, але жодних проблем у дебютній грі молодого тренера у команди не виникло.

Деян Кулусевскі забив у першому матчі за «Ювентус». Дуже сподобалися Вестон Маккенні, який прийшов з «Шальке», та Аарон Ремзі – валлієць створив шість моментів для партнерів. На лівому фланзі вийшов Джанлука Фработта з молодіжної команди і теж не загубився. Ну і Кріштіану Роналду знову забив – все склалося ідеально.

Але треба зауважити, що «Сампдорія» гру провалила – цікаво буде подивитися на «Юве» проти більш солідного суперника. Втім, чи є таким зараз «Рома»?

«Рома» – «Ювентус». Прогноз

У першому турі «Ювентус» справив набагато більш приємне враження, ніж розгублена «Рома». Навряд чи римляни зможуть у матчі з чемпіоном продемонструвати те, чого не вдалося зробити з «Вероною», тож «Юве» може розраховувати на три очки.