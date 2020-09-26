Ла Ліга: «Реал» обіграв «Бетіс»

Український воротар «Реала» Андрій Лунін провів увесь матч в запасі.

В матчі 3-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліги) мадридський «Реал» переміг на виїзді «Бетіс» 3:2, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон Іспанії програв перший тайм в Севільї. «Реал» вийшов вперед після голу Вальверде. Але потім мадридці пропустили два м’ячі. За «Бетіс» забили Манді і Карвалью.

В другому таймі «Реал» зрівняв рахунок після автоголу Емерсона. Згодом Емерсон заробив червону картку і залишив «Бетіс» у меншості. Як і очікувалось, «Реал» дотиснув суперника (Рамос реалізував пенальті) і переміг 3:2.

Як повідомляв Укрінформ, в першому матчі сезону «Реал» зіграв внічию 0:0 з «Реал Сосьєдада».

Фото: AS