Серія А: «Інтер» переміг «Фіорентину»
Укрінформ
Міланський клуб розпочав сезон з результативної перемоги.
В матчі 2-го туру чемпіонату Італії (Серія А) міланський «Інтер» переміг на своєму полі «Фіорентину» 4:3, повідомляє Укрінформ.
В першому таймі команди обмінялися голами. Вже на 3-й хвилині Куаме вивів «Фіорентину» вперед. А перед перервою Мартінес рахунок зрівняв.
В другій половині гри Чеккеріні забив у власні ворота і в рахунку повів «Інтер». Далі Кастровіллі і Кьєза знову вивели вперед клуб з Флоренції. Втім, в кінці поєдинку Лукаку і Д’Амброзіо принесли господарям перемогу 4:3.
В центральному матчі 2-го туру Серії А зустрінуться «Рома» і «Ювентус» (27 вересня, 21:45).
Фото: AS