Серія А: «Інтер» переміг «Фіорентину»

Міланський клуб розпочав сезон з результативної перемоги.

В матчі 2-го туру чемпіонату Італії (Серія А) міланський «Інтер» переміг на своєму полі «Фіорентину» 4:3, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі команди обмінялися голами. Вже на 3-й хвилині Куаме вивів «Фіорентину» вперед. А перед перервою Мартінес рахунок зрівняв.

В другій половині гри Чеккеріні забив у власні ворота і в рахунку повів «Інтер». Далі Кастровіллі і Кьєза знову вивели вперед клуб з Флоренції. Втім, в кінці поєдинку Лукаку і Д’Амброзіо принесли господарям перемогу 4:3.

В центральному матчі 2-го туру Серії А зустрінуться «Рома» і «Ювентус» (27 вересня, 21:45).

Фото: AS