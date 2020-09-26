Бундесліга: «Боруссія» (Дортмунд) і «РБ Лейпциг» втратили очки

"Аугсбург" - сенсаційний лідер.

В матчах 2-го туру німецької Бундесліги очки втратили головні конкуренти «Баварії» - дортмундська «Боруссія» та «РБ Лейпциг», повідомляє Укрінформ.

«Боруссія» несподівано програла на виїзді «Аугсбургу» 0:2. У господарів м’ячі забили Удуохай і Каліджурі. Це друга перемога «Аугсбурга» в сезоні – команда набрала 6 очок і очолила Бундеслігу.

«РБ Лейпциг» не зміг обіграти в Леверкузені місцевий «Баєр» - 1:1. Команди обмінялися голами в першому таймі. Форсберг вивів гостей вперед, а Демірбей звів поєдинок до нічиї.

«Баварія» зіграє матч 2-го туру 27 вересня на виїзді проти «Гоффенгайму».

Фото: Kicker