Світоліна: Успішний початок третього сету додав мені впевненості

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу у фінальному матчі турніру WTA в Страсбурзі над Оленою Рибакіною з Казахстану - 6:4, 1:6, 6:2.

Українська тенісистка відзначила, що їй важливо було повернутися у гру після невдалого другого сету, повідомляє офіційний сайт WTA.

"Було важливо заново зібратися й повернутися у гру після невдалого другого сету. Виграний стартовий гейм у третій партії надав мені впевненості і дав надію. Було нелегко розпочинати матч після затримки (через дощ. - Ред.). Однак умови однакові для всіх. треба було швидко адаптуватися й показати свою гру. Ми були щасливі, що змогли дограти турнір сьогодні. Умови були неідеальними, але я зуміла з ними впоратися", - сказала Еліна.

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Як повідомлялося, наступного тижня Світоліна стартує в основній сітці "Ролан Гаррос". У першому матчі суперницею українки буде росіянка Варвара Грачова.

Фото: wtatennis.com.