Перша ліга: «Металіст 1925» і «Чорноморець» здобули перемоги

«Агробізнес» обіграв «Альянс» 2:1.

В матчах 4-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги свої чергові перемоги здобули «Металіст 1925» і «Чорноморець», повідомляє Укрінформ.

«Металіст 1925» обіграв в Херсоні місцевий «Кристал» 2:1. У харків’ян м’ячі забили Дерек і Калайтан. А от «Чорноморець» вдома переміг «Верес» 1:0. За одеситів забив Мартиненко.

Результати сьогоднішніх матчів 4-го туру: «Полісся» - "Прикарпаття» - 1:1, ВПК-Агро - «Гірняк-Спорт» - 0:3, «Кремінь» - «Оболонь» - 1:0, «Нива» (Тернопіль) - «Авангард» - 1:1, «Агробізнес» - «Альянс» - 2:1.

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Чорноморець» - 10 (4), 2.«Металіст 1925» - 10 (4), 3.«Гірняк-Спорт» - 7 (3), 4.«Альянс» - 7 (4).