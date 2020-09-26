"Ворскла" не змогла обіграти "Маріуполь" у чемпіонаті УПЛ

Лідери чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги футболісти полтавської "Ворскли" втратили у суботу очки у домашній гри проти "Маріуполя".

Матч на полі стадіону імені Олексія Бутовського у Полтаві завершився з рахунком 0:0, передає Укрінформ.

На 90+6 хвилині у "Маріуполя" вилучений з поля Микита Петерман.

Раніше 26 вересня київське "Динамо" перемогло закарпатський "Минай" - 4:0.

У "Динамо" на НСК "Олімпійський" голами відзначилися Олександр Андрієвський (36-та хвилина), Віктор Циганков (41) та Беньямін Вебич (59). На 69-й хвилині власні ворота вразив захисник закарпатців Мислав Матич.

На 15-й хвилині Вербич не реалізував пенальті.

Вилучення: Дмитро Павліш ("Минай", 14).

У суботу також зустрінуться "Олександрія" і "Дніпро-1" (початок о 19.30; транслюватиме телеканал "Футбол 2").

На неділю, 27 вересня, заплановані поєдинки "Львова" з луганською "Зорею" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з донецьким "Олімпіком" (17.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" зі львівським "Рухом" (19.30; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (19.30; "Футбол 2").

Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 10 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (3), "Шахтар" - 5 (3), "Десна" - 5 (3), "Минай" - 3 (3), "Олександрія" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Зоря" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (3), "Рух" - 1 (3), "Львів"- 0 (2).

Фото:vorskla.com.ua.