"Динамо" перемогло "Минай" на старті 4 туру чемпіонату УПЛ
Динамівцы на цю годину очолили з 10-ма очками турнірну таблицю УПЛ, передає Укрінформ.
М'ячі у "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" забили Олександр Андрієвський (36-та хвилина), Віктор Циганков (41) та Беньямін Вебич (59). На 69-й хвилині власні ворота вразив захисник закарпатців Мислав Матич.
На 15-й хвилині Вербич не реалізував пенальті.
Вилучення: Дмитро Павліш ("Минай", 14)
У перший ігровий день також зустрінуться полтавська "Ворскла" і "Маріуполь" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "Футбол 2"), "Олександрія" і "Дніпро-1" (19.30; "Футбол 2").
На неділю, 27 вересня, заплановані поєдинки "Львова" з луганською "Зорею" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з донецьким "Олімпіком" (17.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" зі львівським "Рухом" (19.30; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (19.30; "Футбол 2").
Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 9 (3), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (3), "Маріуполь" - 6 (3), "Шахтар" - 5 (3), "Десна" - 5 (3), "Минай" - 3 (3), "Олександрія" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Зоря" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (3), "Рух" - 1 (3), "Львів"- 0 (2).
Фото: fcdynamo.kiev.ua.