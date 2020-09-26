"Динамо" перемогло "Минай" на старті 4 туру чемпіонату УПЛ

Футболісти київського "Динамо" обіграли у суботу, 26 вересня, закарпатський "Минай" (4:0) у стартовому поєдинку 4-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Динамівцы на цю годину очолили з 10-ма очками турнірну таблицю УПЛ, передає Укрінформ.

М'ячі у "Динамо" на столичному НСК "Олімпійський" забили Олександр Андрієвський (36-та хвилина), Віктор Циганков (41) та Беньямін Вебич (59). На 69-й хвилині власні ворота вразив захисник закарпатців Мислав Матич.

На 15-й хвилині Вербич не реалізував пенальті.

Вилучення: Дмитро Павліш ("Минай", 14)

У перший ігровий день також зустрінуться полтавська "Ворскла" і "Маріуполь" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "Футбол 2"), "Олександрія" і "Дніпро-1" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 27 вересня, заплановані поєдинки "Львова" з луганською "Зорею" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з донецьким "Олімпіком" (17.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" зі львівським "Рухом" (19.30; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (19.30; "Футбол 2").

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Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 9 (3), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (3), "Маріуполь" - 6 (3), "Шахтар" - 5 (3), "Десна" - 5 (3), "Минай" - 3 (3), "Олександрія" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Зоря" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (3), "Рух" - 1 (3), "Львів"- 0 (2).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.