«Львів» підписав півзахисника збірної Литви

«Львів» підписав півзахисника збірної Литви

Укрінформ
Донатас Казлаускас став черговим легіонером львівського клубу.

ПФК «Львів» повідомив про перехід півзахисника збірної Литви Донатаса Казлаускаса. Контракт підписаний за схемою 2+1, повідомляє сайт львівського клубу.

Останнім клубом 26-річного Казлаускаса був «Рітеряй», за який він виступав з 2018 року. Також в активі півзахисника 11 матчів у складі національної збірної Литви.

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«Львів» раніше підписав ще кількох легіонерів - захисників Макса Челича, Енеса Махмутовича і Маруана Міубі, а також півзахисника збірної Естонії Мікхаела Айнсалу.

Як повідомляв Укрінформ, львів'яни почали новий сезон в чемпіонаті України з двох поразок. 27 вересня команда Георгія Цецадзе зіграє з «Зорею».

Фото: сайт ПФК "Львів"

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