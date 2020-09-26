«Львів» підписав півзахисника збірної Литви

Донатас Казлаускас став черговим легіонером львівського клубу.

ПФК «Львів» повідомив про перехід півзахисника збірної Литви Донатаса Казлаускаса. Контракт підписаний за схемою 2+1, повідомляє сайт львівського клубу.

Останнім клубом 26-річного Казлаускаса був «Рітеряй», за який він виступав з 2018 року. Також в активі півзахисника 11 матчів у складі національної збірної Литви.

«Львів» раніше підписав ще кількох легіонерів - захисників Макса Челича, Енеса Махмутовича і Маруана Міубі, а також півзахисника збірної Естонії Мікхаела Айнсалу.

Як повідомляв Укрінформ, львів'яни почали новий сезон в чемпіонаті України з двох поразок. 27 вересня команда Георгія Цецадзе зіграє з «Зорею».

Фото: сайт ПФК "Львів"