Харківський «Метал» обіграв «Перемогу» і лідирує в Другій лізі

Клуб з Харкова здобув четверту перемогу поспіль.

В центральному матчі 4-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги (Група В) харківський «Метал» обіграв на своєму полі «Перемогу» із Дніпра – 2:0, повідомляє Укрінформ.

Харківський «Метал» обіграв «Перемогу» / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Новачок Другої ліги – «Метал» здобув вже четверту перемогу поспіль на старті сезону. Цього разу харківська команда обіграла на своєму полі дніпровську «Перемогу» 2:0. У складі господарів відзначились Андерсон Піко і Лозовий. Обидва реалізували пенальті.

Після 4-х турів «Метал» набрав 12 очок і очолює Групу В Другої ліги. На другому місці йде ГФК «Металург» - 7 очок (3 матчі). В Групі А лідирує «Ужгород» - 9 (3).