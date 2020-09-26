«Тампа» за крок до перемоги в Кубку Стенлі

«Тампа» втретє обіграла «Даллас».

В Національній хокейній лізі триває фінальна серія Кубка Стенлі. В матчі №4 «Тампа Бей Лайтнінг» перемогла в овер-таймі «Даллас Старз» 5:4, повідомляє Укрінформ.

Основний час матчу завершився внічию 4:4. У «Даласа» шайби закидали: Павелскі (двічі), Клінгберг і Перрі. За «Блискавок» відзначились Пойнт (двічі), Гурде, Кіллорн. В овер-таймі переможну шайбу за «Тампу» закинув Шаттенкірк. 5:4 – перемога «Тампи».

«Тампа» вийшла вперед в серії 3:1. Матч №5 – 27 вересня (03:00 за київським часом). Якщо «Лайтнінг» переможуть, то вдруге в історії стануть володарями Кубка Стенлі.

Як повідомляв Укрінформ, у третьому матчі фінальної серії Кубка Стенлі «Тампа Бей Лайтнінг» обіграла «Даллас Старз» 5:2.

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