Стала відома перша фіналістка турніру WTA у Страсбургу

Тенісистка з Казахстану Олена Рибакіна (№18 WTA) стала першою фіналісткою турніру у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол.

У півфінальному матчі Рибакіна обіграла у п'ятницю японку Нао Хібіно - 6:3, 6:4, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 17 хвилин.

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Представниця Казахстану очікує на суперницю по фіналу, яка визначитися у поєдинку між українкою Еліною Світоліной (5) та Аріною Соболенко з Білорусі (12).

Фото: internationaux-strasbourg.fr.