Україна опустилася на 13 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після чергового єврокубкового тижня Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА обійшла Шотландія.

Як повідомляв Укрінформ, у 3-му кваліфікаційному раунді футбольної Ліги Європи ковалівський "Колос" і чернігівська "Десна" зазнали поразки і достроково завершили виступ в єврокубках.

Цим скористалася Шотландія, клуби якої "Селтік" і "Рейнджерс" обіграли відповідно латвійську "Ригу" (1:0) і голландський "Віллем II" (4 0). Сумарний коефіцієнт шотландців (28,125) дозволив їм піднятися на 12-у позицію, тоді як Україна (28,100) пересунулася на 13-ю.

Проте, у Шотландії залишилося лише два клуби - "Мазеруелл" програв ізраїльському "Хапоелю" з Беєр-Шеви (0:3), а "Абердін" поступився португальському "Спортингу" (0:1).

Від України в нинішньому євросезоні продовжують виступати три клуби: київське "Динамо", донецький "Шахтар" і луганська "Зоря".

Нагадаємо, "Шахтар" стартує з групового турніру Ліги чемпіонів. "Зоря" безпосередньо потрапила в основну сітку Ліги Європи, а "Динамо" знаходиться в кроці від попадання в груповий раунд Ліги чемпіонів після виїзні перемоги над бельгійським "Гентом" (2:1) в першому стиковому матчі раунду плей-офф.