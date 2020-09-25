Де дивитися матчі четвертого туру футбольної Прем'єр-ліги України

Четвертий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочнеться у суботу, 26 вересня, поєдинком на столичному НСК "Олімпійський".

Стартовий матч туру між закарпатським "Минаєм" і київським "Динамо" о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться полтавська "Ворскла" і "Маріуполь" (17.00; "Футбол 2"), "Олександрія" і "Дніпро-1" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 27 вересня, заплановані поєдинки "Львова" з луганською "Зорею" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з донецьким "Олімпіком" (17.00; "Футбол 1"), чернігівської "Десни" з львівським "Рухом" (19.30; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (19.30; "Футбол 2").

Турнірне становище: "Ворскла" - 9 очок (після 3-х ігор), "Динамо" - 7 (3), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (3), "Маріуполь" - 6 (3), "Шахтар" - 5 (3), "Десна" - 5 (3), "Минай" - 3 (2), "Олександрія" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Зоря" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (3), "Рух" - 1 (3), "Львів"- 0 (2).