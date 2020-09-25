Визначилися пари раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Визначилися пари раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Укрінформ
У Лізі Європи УЄФА завершилися матчі 3-го кваліфікаційного раунду.

Як повідомляв Укрінформ, дебютанти єврокубків футболісти ковалівського "Колоса" у додатковий час програли хорватській команді "Рієка" (0:2), а чернігівська "Десна" поступилася путівкою в раунд плей-офф Ліги Європи німецькому "Вольфсбургу" (0:2).

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На заключному етапі кваліфікації - раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА 1 жовтня зіграють:

АЕК (Афіни, Греція) - "Вольфсбург" (Німеччина)

"Копенгаген" (Данія) - "Рієка" (Хорватія)

"Русенборг" (Норвегія) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія)

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) - "Црвена Звезда" (Сербія)

"Динамо" (Брест, Білорусь) - "Лудогорець" (Болгарія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Галатасарай" (Туреччина)

"Тоттенгем" (Англія) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль)

ЧФР (Румунія) - "КуПС" (Фінляндія)

"Дандолк" (Ірландія) - "Клаксвік" (Фарерські острови)

"Ріу Аве" (Португалія) - "Мілан" (Італія)

"Стандард" (Бельгія) - "Фехервар" (Угорщина)

"Спортинг" (Португалія) - ЛАСК (Австрія)

"Базель" (Швейцарія) - ЦСКА (Софія, Болгарія)

"Легія" (Польща) - "Карабах" (Азербайджан)

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Флора" (Естонія)

"Мальме" (Швеція) - "Гранада" (Іспанія)

"Шарлеруа" (Бельгія) - "Лех" (Польша)

"Слован" (Ліберець, Чехія) - АПОЕЛ (Кіпр)

"Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - "Вікторія" (Чехія)

"Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - "Селтік" (Шотландія).

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Жеребкування групового турніру Ліги Європи відбудеться 2 жовтня в штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні (Швейцарія), початок о 14.00.

Нагадаємо, бронзовий призер Української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" напряму потрапила до основної сітки Ліги Європи УЄФА.

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