"Колос" поступився "Рієці" і завершив виступ у Лізі Європи УЄФА

Футболісти ковалівського "Колоса" достроково завершили виступ у дебютному єврокубковому сезоні.

У матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА "Колос" в гостях поступився у додатковий час хорватській команді "Рієка" з рахунком 0:2, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили португальський захисник господарів Жоау Есковал (102-а хвилина) та півзахисник Франко Адріяшевич (115).

На заключній стадії кваліфікації - раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА "Рієка" 1 жовтня зіграє в Данії з "Копенгагеном", який розгромив польський "Пяст" - 3:0.

Фото: ФК "Колос".