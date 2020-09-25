"Колос" поступився "Рієці" і завершив виступ у Лізі Європи УЄФА
Укрінформ
Футболісти ковалівського "Колоса" достроково завершили виступ у дебютному єврокубковому сезоні.
У матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА "Колос" в гостях поступився у додатковий час хорватській команді "Рієка" з рахунком 0:2, повідомляє Укрінформ.
М'ячі забили португальський захисник господарів Жоау Есковал (102-а хвилина) та півзахисник Франко Адріяшевич (115).
На заключній стадії кваліфікації - раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА "Рієка" 1 жовтня зіграє в Данії з "Копенгагеном", який розгромив польський "Пяст" - 3:0.
Фото: ФК "Колос".