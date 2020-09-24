Капітан "Динамо": Луческу наполягав, аби ми ще забили "Генту"

Опорний хавбек і капітан футболістів київського "Динамо" Сергій Сидорчук прокоментував переможний гостьовий матч своєї команди над "Гентом" (2:1) у плей-офф відбору Ліги чемпіонів.

Гравець, зокрема, зазначив, що під час гри наша команда прагнула виконати установку головного тренера Мірчі Луческу і збільшити рахунок перед матчем у Києві, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

"Я не вважаю, що слизький газон дуже вплинув на гру. У принципі, поле було доброї якості і не вплинуло на кількість порушень. Якщо згадати вилучення, то Безус заробив його за жорстку гру. Але така гра зрозуміла, адже на кону - груповий етап Ліги чемпіонів... Ми хотіли забити третій гол. Гра давалася із самого початку, і головний тренер наполягав на тому, щоб ми не зупинялися і спробували забити ще. Сподіваємося, що це вдасться зробити у Києві", - заявив Сидорчук.

Поєдинок у відповідь між "Динамо" та "Гентом" відбудеться 29 вересня на НСК "Олімпійський".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.