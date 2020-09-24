Луческу: Головне у грі з "Гентом" - результат, і я ним задоволений

Головний тренер футболістів київського Динамо Мірча Луческу прокоментував перемогу своєї команди (2:1) у гостьовому матчі над бельгійським "Гентом" у плей-офф відбору Ліги чемпіонів.

Як повідомляє пресслужба киян, румунський наставник українського клубу зазначив, що його задовольнив результат, передає Укріфнорм.

"Головне у цій грі - результат, і їм я дуже задоволений. Другий тайм дався нам краще. Попереду ще гра у відповідь, і ми вже маємо готуватися до неї. Ми розпочали дуже добре, забили швидкий м'яч, і я сподівався, що вдасться збільшити рахунок. Але, на жаль, команда упустила нитки гри. Суперники, спіймавши кураж, створили тиск на наших захисників і заробили стандарт, з якого й відігралися у першому таймі... Гра була швидкою, поле - слизьким, було багато контактної боротьби. Я вирішив нічого не змінювати у перерві, а зробити заміни у другому таймі, оскільки дуже важко входити в таку гру", - сказав Луческу.

Додамо, що матч-відповідь між "Динамо" та "Гентом" відбудеться 29 вересня у Києві на НСК "Олімпійський".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.