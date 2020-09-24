"Десна" і "Колос" зіграють матчі кваліфікації Ліги Європи

Українські футбольні клуби "Десна" і "Колос" проведуть у четвер, 24 вересня, поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

Дебютант єврокубків чернігівська "Десна" на виїзді зіграє з німецьким "Вольфсбургом" (початок зустрічі о 21.15), а ковалівський "Колос" зійдеться у гостях з хорватським клубом "Рієка" (21.45), повідомляє Укрінформ.

Протистояння складаються з одного матчу. При нічиїй в основний час проводяться два додаткові тайми, а при необхідності - серія пенальті. Переможці поєдинків вийдуть до вирішального етапу кваліфікації - раунду плей-офф Ліги Європи.

"Десна", якщо обіграє "Вольфсбург", 1 жовтня гратиме у гостях з переможцем протистояння "Санкт-Галлен" (Швейцарія) - АЕК (Афіни, Греція). "Колос", у разі перемоги над "Рієкою", зустрінеться на виїзді з кращою командою пари "Копенгаген" (Данія) - "Пяст" (Польща).

Нагадаємо, бронзовий призер Української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру Ліги Європи УЄФА.