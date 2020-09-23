Франк де Бур очолив збірну Нідерландів

Голландці – суперник збірної України в групі Євро-2020.

Франк де Бур призначений новим головним тренером збірної Нідерландів. Контракт з 50-річним наставником розрахований до 2022 року, повідомляє офіційний сайт Королівський футбольний союз Нідерландів.

Роботу на чолі національної команди де Бур почне в жовтні, коли Нідерланди зіграють у товариському матчі з Мексикою (7 жовтня), а потім з Італією та Боснією і Герцеговиною в Лізі націй (11 і 14 жовтня).

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На посаді головного тренера збірної колишній наставник «Аякса», «Інтера» і «Крістал Пелас» змінив Рональда Кумана, який в серпні очолив «Барселону».

Як повідомляв Укрінформ, Нідерланди – суперник збірної України в групі Євро-2020.

Фото: KNVB