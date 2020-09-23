Заради бою з Ломаченком Лопесу доведеться скинути 5 кілограмів

Батько та тренер американця Теофімо Лопеса, якому належить зустрітися в рингу з українцем Василем Ломаченком, Теофімо Лопес-старший розповів, як його син готується до поєдинку.

За словами Лопеса-старшого, його син проводить "приголомшливі" спаринги, залишилося лише скинути зайву вагу, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Нині мій син важить 146 фунтів (66,2 кг). Залишилося скинути 11 фунтів (5 кг). Ми позбудемося їх протягом тижня. Ми випереджаємо графік. У бою з Річардом Коммі ми були не дуже гарними. Не можу дочекатися бою з Ломаченком. Ми готові, - сказав тренер. - Спаринги проходять приголомшливо. Спарингуємо з більш габаритними хлопцями. Ми наближаємося до піку, тому незабаром почнемо працювати з дрібнішими спаринг-партнерами, щоб Теофімо використовував свою швидкість. Він підготується найкращим чином".

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок у легкій вазі між володарем титулів WBA, WBO і WBC Ломаченко та чемпіоном IBF Лопесом має відбутися 17 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (Невада, США).

Фото: klitschko-brothers.com.