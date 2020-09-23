"Гент" приймає київське "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти київського "Динамо" проведуть у середу, 23 вересня, перший стиковий поєдинок раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на виїзді зійдуться з бельгійським "Гентом".

Матч "Гент" - "Динамо" покаже телеканал "Футбол 2". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок зустрічі о 22.00 за київським часом.

У 2010 році "Гент" і "Динамо" зустрічалися у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. "Біло-сині" двічі обіграли суперників (3:0, 3:1).

Переможець нинішнього протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Гру віцечемпіонів Бельгії та України на "Геламко Арені" обслуговуватиме бригада арбітрів з Румунії на чолі з 40-річним Овідіу Хацеганом.

Поєдинок у відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, і також розпочнеться о 22.00.

Фото: UA-Футбол.