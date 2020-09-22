Луческу: "Гент" змінив двох тренерів за короткий період - це складно для будь-якої команди

Головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Мірча Луческу напередодні першого стикового матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА проти бельгійського "Гента" дав зрозуміти, що господарям ("Генту") буде непросто після зміни двох наставників команди поспіль за останній період .

Про це Луческу заявив у вівторок на передматчевій прес-конференції в Генті, повідомляє Укрінформ.

"Перш за все хочу відзначити, що "Гент" - дуже хороша команда. Вони змінили двох тренерів за короткий період. Це складно для будь-якої команди. Те, що "Гент" стартував не кращим чином в чемпіонаті і в команді з'явилося багато нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому випадку "Гент" - це серйозний суперник. Він довів це двома перемогами в останніх матчах - над "Мускроном" і "Рапідом", які ми аналізували. Природно, не можна забувати, що це протистояння складається з двох матчів. Мої три головні принципи в роботі: створити боєздатну команду, поставити їй гру, а потім домагатися з нею результатів. Але коли ми говоримо про такий стадії Ліги чемпіонів, головний пріоритет - однозначно результат. Що стосується першого матчу, який відбудеться завтра, я готую команду до всіх можливих сценаріїв, які можуть скластися на поле. Адже не ми одні граємо, є ще й суперник. Тому дуже складно сказати, як завтра буде складатися матч", - підкреслив Луческу.

Нагадаємо, поєдинок "Гент" - "Динамо" відбудеться в середу, 23 вересня, на "Геламко Арені". Початок - о 22.00 за київським часом.

Матч у відповідь пройде на НСК "Олімпійський" в Києві у вівторок, 29 вересня, і також розпочнеться о 22.00.

Переможець протистояння за сумою двох матчів отримає путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів УЄФА.

Фото: dynamo.kiev.ua.