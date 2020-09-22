Снігур не пройшла Гаас на старті відбору "Ролан Гаррос"

18-річна українська тенісистка Дар'я Снігур (№219 WTA) поступилася у вівторок австрійці Барбарі Гаас (142) у стартовому матчі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").

Рахунок зустрічі - 0:6, 7:5, 5:7. Тенісистки провели на корті 2 години 9 хвилин. передає Укрінформ.

Програвши одинадцять геймів поспіль, киянці вдалося врятувати другий сет, однак третя партія залишилася за опоненткою.

Це був дебютнтй матч Снігур на дорослому "Ролан Гаррос". Минулого року Дар'я стала чемпіонкою юніорського Вімблдону.

Таким чином, чвертьфінальну стадію відбору турніру у Парижі 22 вересня подолала лише киянка Марта Костюк (119), яка обіграла Ізабеллу Шинікову з Болгарії (201) - 6:1, 3:6, 6:0.

Леся Цуренко (137) поступилася Чаглі Буюкакчай з Туреччини (173) - 2:6, 7:5, 1:6.

Уродженка Нової Каховки Ангеліна Калніна (152) у середу зійдеться із сьомою "ракеткою" кваліфикації швейцаркою Вікторією Голубич (129).

Фото: tennisua.org.