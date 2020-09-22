Цуренко програла на старті відбору Відкритого чемпіонату Франції

Цуренко програла на старті відбору Відкритого чемпіонату Франції

Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла пройти чвертьфінальну стадію кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").

У вівторок киянка (№137 WTA) поступилася Чаглі Буюкакчай з Туреччини (173) - 2:6, 7:5, 1:6, передає Укрінформ. 

Зустріч тривала 2 години 22 хвилини.

Як повідомляв Укрінформ, 22 вересня стартове коло відбру подолала киянка Марта Костюк (119), яка обіграла Ізабеллу Шинікову з Болгарії (201) - 6:1, 3:6, 6:0, 

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У вівторок у Парижі відбудеться ще один поєдинок за участю українки. Дар'я Снігур (219) свій дебютнтй матч на дорослому "Ролан Гаррос" проведе проти 17-ї "сіяної" австрійки Барбари Гаас (142).

Ангеліна Калніна (152) у середу зійдеться із сьомою "ракеткою" кваліфикації швейцаркою Вікторією Голубич (129).

Фото: twitter.com/cincytennis.

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