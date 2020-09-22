Цуренко програла на старті відбору Відкритого чемпіонату Франції
Укрінформ
Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла пройти чвертьфінальну стадію кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").
У вівторок киянка (№137 WTA) поступилася Чаглі Буюкакчай з Туреччини (173) - 2:6, 7:5, 1:6, передає Укрінформ.
Зустріч тривала 2 години 22 хвилини.
Як повідомляв Укрінформ, 22 вересня стартове коло відбру подолала киянка Марта Костюк (119), яка обіграла Ізабеллу Шинікову з Болгарії (201) - 6:1, 3:6, 6:0,
У вівторок у Парижі відбудеться ще один поєдинок за участю українки. Дар'я Снігур (219) свій дебютнтй матч на дорослому "Ролан Гаррос" проведе проти 17-ї "сіяної" австрійки Барбари Гаас (142).
Ангеліна Калніна (152) у середу зійдеться із сьомою "ракеткою" кваліфикації швейцаркою Вікторією Голубич (129).
Фото: twitter.com/cincytennis.