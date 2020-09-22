Костюк перемогла болгарку на старті кваліфікації "Ролан Гаррос"

Українська тенісистка Марта Костюк (№119 світового рейтингу) обіграла у вівторок Ізабеллу Шинікову з Болгарії (201) в 1/4 фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції ("Ролан Гаррос").

Результат поєдинку - 6:1, 3:6, 6:0, передає Укрінформ.

Тенісистки провели на корті 1 годину 10 хвилин.

22 вересня відбудеться ще два поєдинки за участю українок. Леся Цуренко (137) зіграє проти Чагли Буюкакчай з Туреччини (№173), а Дар'я Снігур (219) свій дебютнтй матч на дорослому "Ролан Гаррос" проведе проти 17-ї "сіяної" австрійки Барбари Гаас (142).

Ангеліна Калніна (152) у середу зійдеться із сьомою "ракеткою" кваліфикації швейцаркою Вікторією Голубич (129),

Фото: Getty Images.