Футболіст "Гента" Кумс пропустить матч з київським "Динамо"

Футбольний півзахисник бельгійського "Гента" Свен Кумс не зіграє проти "Динамо" у першому поєдинку плей-офф відбору Ліги чемпіонів.

Як повідомляє бельгійське видання Voetbalnieuws.be, гравець отримав пошкодження литкового м'яза і пропустить один-два тижні, передає Укрінформ. 32-річний футболіст точно не зіграє з киянами домашню зустріч 23 вересня. Участь у повторному поєдинку 29 вересня у Києві поки під запитанням. Читайте також: "Динамо" вирушило до Бельгії на матч з "Гентом" Нинішнього сезону Кумс провів за "Гент" 7 матчів (1 гол, 3 результативні передачі). Додамо, що 2015 року Кумса визнали кращим футболістом чемпіонату Бельгії. Фото: kaagent.be.