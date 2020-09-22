Футболіст "Гента" Кумс пропустить матч з київським "Динамо"
Укрінформ
Футбольний півзахисник бельгійського "Гента" Свен Кумс не зіграє проти "Динамо" у першому поєдинку плей-офф відбору Ліги чемпіонів.
Як повідомляє бельгійське видання Voetbalnieuws.be, гравець отримав пошкодження литкового м'яза і пропустить один-два тижні, передає Укрінформ.
32-річний футболіст точно не зіграє з киянами домашню зустріч 23 вересня. Участь у повторному поєдинку 29 вересня у Києві поки під запитанням.
Нинішнього сезону Кумс провів за "Гент" 7 матчів (1 гол, 3 результативні передачі).
Додамо, що 2015 року Кумса визнали кращим футболістом чемпіонату Бельгії.
Фото: kaagent.be.