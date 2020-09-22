Дубль Ібрагімовича приніс «Мілану» перемогу на старті Серії А
Відео
Укрінформ
38-річний шведський нападник у чудовій формі.
В першому турі чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» вдома впевнено переміг «Болонью 2:0, повідомляє Укрінформ.
У складі «Мілану» обидва м’ячі забив Златан Ібрагімович. На початку нового сезону 38-річний Ібрагімович забив за міланський клуб вже три м’ячі.
Після цієї перемоги серія «Мілана» без поразок складає вже 15 матчів (11 перемог, 4 нічиї).
У наступному матчі «Мілан» 24 вересня вдома прийме норвезький «Буде-Глімт» в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи.
Фото: Getty Images