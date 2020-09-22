Дубль Ібрагімовича приніс «Мілану» перемогу на старті Серії А

38-річний шведський нападник у чудовій формі.

В першому турі чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» вдома впевнено переміг «Болонью 2:0, повідомляє Укрінформ.

У складі «Мілану» обидва м’ячі забив Златан Ібрагімович. На початку нового сезону 38-річний Ібрагімович забив за міланський клуб вже три м’ячі.

Після цієї перемоги серія «Мілана» без поразок складає вже 15 матчів (11 перемог, 4 нічиї).

У наступному матчі «Мілан» 24 вересня вдома прийме норвезький «Буде-Глімт» в рамках третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

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