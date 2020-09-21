Стаховський і Марченко програли стартові матчі кваліфікації на "Ролан Гаррос"

Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко достроково завершили виступ у кваліфікації турніру серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу.

У першому колі відбору Стаховський поступився Даніелю Галану з Колумбії - 6:7 (5:7), 3:6, а Марченко у трьох сетах програв Янніку Мадену - 6:4, 2:6, 1:6, повідомляє Укрінформ.

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У жіночій кваліфікації Марта Костюк (№119 світового рейтингу) отримала другий номер "посіву" і на старті відбору зустрінеться з Ізабеллою Шиниковою з Болгарії (№201). Посіяна під 13-м номером Леся Цуренко (№137) зіграє проти Чагли Буюкакчай з Туреччини (№173), Ангеліна Калніна (№152) зійдеться із сьомою "ракеткою" кваліфикації швейцаркою Вікторією Голубич (№129), а Дар'я Снігур (№219) свій дебютнтй матч на дорослому "Ролан Гаррос" проведе проти 17-ї "сіяної" австрійки Барбарм Хаас (№142).

На фото: Сергій Стаховський (BTU).