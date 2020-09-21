Агрон Руфаті став футболістом луганської

Агрон Руфаті став футболістом луганської "Зорі"

Укрінформ
Новачком луганського футбольного клубу "Зоря" став 21-річний центральний захисник з Північної Македонії Агрон Руфаті. 

Як повідомляє офіційний сайт "Зорі", контракт розрахований до 30 червня 2023 року, передає Укрінформ.

Руфаті - вихованець хорватського клубу "Динамо" (Загреб), грав у юнацькій системі клубу. Пізніше захищав кольори команди U19 загребської команди "Локомотива". Останнім клубом гравця була хорватська "Істра".

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Гравець виступав за збірні Північної Македонії різного віку. За молодіжну команду U21 провів 8 матчів і забив один м'яч.

У "Зорі" Руфаті гратиме під №5. 

Фото: euro.com.

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