ITF надала грошовий грант українській тенісистці
Укрінформ
Сьома "ракетка" України Ангеліна Калініна увійшла в число 23-х гравців, які отримали грант на Фонду розвитку турнірів Grand Slam за програмою Міжнародної тенісної федерації.
23-річна уродженка Нової Каховки, яка проживає у Києві, отримає підтримку на суму 25 тисяч доларів, повідомляє BTU.
Програма підтримки перспективних гравців працює вже четвертий рік. За цей час було виділено 650 тисяч доларів.
Грошові гранти тенісисти можуть використовувати лише на оплату поїздок на турніри, проживання під час змагань та розширення команд.
Фото: btu.org.