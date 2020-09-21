ITF надала грошовий грант українській тенісистці

Сьома "ракетка" України Ангеліна Калініна увійшла в число 23-х гравців, які отримали грант на Фонду розвитку турнірів Grand Slam за програмою Міжнародної тенісної федерації.

23-річна уродженка Нової Каховки, яка проживає у Києві, отримає підтримку на суму 25 тисяч доларів, повідомляє BTU.

Програма підтримки перспективних гравців працює вже четвертий рік. За цей час було виділено 650 тисяч доларів.

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Грошові гранти тенісисти можуть використовувати лише на оплату поїздок на турніри, проживання під час змагань та розширення команд.

Фото: btu.org.