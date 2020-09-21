«Реал» не зміг обіграти «Реал Сосьєдад» на старті сезону

Український воротар «Реала» Андрій Лунін провів увесь матч в запасі.

В матчі 2-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліги) мадридський «Реал» зіграв на виїзді внічию 0:0 з «Реал Сосьєдад», повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон Іспанії розпочав захист титулу з 2-го туру. В Сан Себастьяні «Реал» так і не зумів пробити захист господарів і втратив очки вже в першому матчі – нічия 0:0.

Як повідомляв Укрінформ, український воротар Андрій Лунін отримав ігровий номер в «Реалі». Голкіпер виступатиме під 13-м номером.

Фото: Marca