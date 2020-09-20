21-річний словенець сенсаційно виграв «Тур де Франс»

Тадей Погачар на передостанньому етапі обійшов лідера і свого земляка Пріможа Роглича.

Сьогодні в Парижі завершилася 107-я велогонка «Тур де Франс». Переможцем став 21-річний словенець Тадей Погачар з команди UAE-Team Emirates, повідомляє Укрінформ.

Заключний етап виграв ірландець Сем Беннетт з Deceuninck Quick Step, який також завоював зелену майку кращого спринтера.

А Тадей Погачар став автором справжньої сенсації на вирішальному передостанньому етапі головної велогонки планети, відібравши жовту майку лідера у свого співвітчизника Пріможа Роглича з команди Jumbo-Visma. Погачар виграв гонку на час, випередивши Роглича на хвилину і 56 секунд.

Відзначимо, що чинний чемпіон «Тур де Франс» колумбієць Еган Берналь з Ineos не доїхав до фінішу.

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