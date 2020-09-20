"Олімпік" розгромив "Минай" і піднявся на третє місце в українській Прем'єр-лізі

Футболісти донецького "Олімпіка" з рахунком 3:0 упевнено перемогли закарпатський "Минай" у поєдинку третього туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) .

Успіх "Олімпіку" на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського принесли результативні удари французького форварда Максима Тейшейри, який відзначився на 29-й хвилині, та іранського нападника Шахаба Зейхеді (60, 67), повідомляє Укрінформ.

На неділю, 20 вересня, також заплановані поєдинки луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем", львівського "Руха" з ковалівським "Колосом".

Результати інших матчів туру:

"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 1:2

голи: Олексій Хобленко (60-а хвилина) - Артем Бондаренко (26), Данило Сагуткін (78).

"Інгулець" (Петрове) - "Десна" (Чернігів) - 1:1

голи: Ніка Січінава (57) - Андрій Гіченко (49).

"Олександрія" - "Ворскла" (Полтава) - 0:2.

голи: Руслан Степанюк (24), Давід Пуцлін (52).

"Динамо" (Київ) - "Львів" - 3:1

голи: Віктор Циганков (48, з пенальті), Микола Шапаренко (87), Владислав Супряга (90+5) - Макс Челич (62).

Турнірне становище: "Ворскла" - 9 очок (після 3-х ігор), "Динамо" - 7 (3),"Олімпік" - 6 (3), "Маріуполь" - 6 (3), "Десна" - 5 (3), "Шахтар" - 3 (1), "Минай" - 3 (2), "Олександрія" - 3 (3), "Колос" - 3 (2), "Інгулець" - 2 (3), "Дніпро-1" - 1 (3), "Рух" - 0 (1), "Зоря" - 0 (2), "Львів" - 0 (2).

Фото прес-служби ФК "Олімпік".