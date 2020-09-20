«Шахтар» та Parimatch оголошують рекордний збір автографів вболівальників

Всі автографи розмістять на величезній футболці, яку представлять гравцям перед одним із домашніх матчів УПЛ.

«Шахтар» разом з титульним партнером Parimatch оголошує про старт акції «Шахтар об'єднує» – найбільший збір автографів вболівальників за всю історію, повідомляє Укрінформ.

Акція зможе ще більше об’єднати вболівальників та зарядити футболістів на перемогу, підняти настрій та бойовий дух команди. Всі автографи, побажання, та інший креатив розмістять на величезній футболці, яку представлять гравцям перед одним із домашніх матчів УПЛ.

Автор найбільш креативного напису отримає цінні подарунки від «Шахтаря» та Parimatch.

Щоб взяти участь у акції, потрібно написати автограф, розмістити його в stories та відмітити в Instagram сторінку ФК «Шахтар».

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» оголосив про продовження угоди з захисником Додо. Новий контракт розрахований на 5 років.