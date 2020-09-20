"Боруссія" (Дортмунд) з перемоги розпочала новий сезон Бундесліги

У стартовому матчі дублем відзначився норвезький нападник Ерлінг Голанд.

В матчі 1-го туру німецької Бундесліги дортмундська «Боруссія» впевнено обіграла мьонхенгладбахську «Боруссію» 3:0, повідомляє Укрінформ.

У господарі м’ячі забили Рейна і Ерлінг Голанд (двічі). З інших матчів другого дня стартового туру відзначимо гостьову перемогу «Гоффенгайма» над «Кельном» 3:2 і домашню поразку «Вердера» від «Герти» 1:4.

В першому турі відзначимо ще один поєдинок, який зіграють 20 вересня: «РБ Лейпциг» - «Майнц» (16:30).

Як повідомляв Укрінформ, у матчі-відкритті нового сезону Бундесліги «Баварія» розгромила на своєму полі «Шальке» 8:0.

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