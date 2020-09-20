«Даллас» обіграв «Тампу» на старті фіналу Кубка Стенлі

«Зірки» повели у фінальній серії 1:0.

В Національній хокейній лізі розпочалася фінальна серія Кубка Стенлі. В матчі №1 «Даллас Старз» обіграв «Тампу Бей Лайтнінг» 4:1, повідомляє Укрінформ.

«Даллас Старз» переміг в першому матчі фінальної серії «Тампу Бей Лайтнінг» 4:1. За переможців шайби закинули: Генлі, Олексяк, Ківіранта, Дікінсон. У складі «Тампи» відзначився Гурде.

«Даллас» вийшов вперед в серії 1:0. Матч №2 – 22 вересня (03:00 за київським часом).

Як повідомляв Укрінформ, у матчі №6 півфінальної серії «Тампа Бей Лайтнінг» обіграла в овертаймі «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1 і виграла серію з рахунком 4:2.

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