Євген Шахов підписав контракт з грецьким клубом АЕК

29-річний український футбольний півзахисник Євген Шахов став гравцем грецької команди АЕК.

Контракт гравця з клубом з Афін підписаний на два роки з опцією пролонгації ще на рік, повідомляє офіційний сайт АЕКа.

Минулого сезону український хавбек виступив за італійську команду "Лечче". На його рахунку 24 гри у Серії А, 1 гол та 4 результативні передачі. За підсумками сезону "Лечче" вилетів з вищого дивізіону.

У 2016-2019 роках Шахов був гравцем грецького ПАОКа.

Фото: aekfc.gr.