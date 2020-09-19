Мирон Маркевич: "Колосу" під силу здолати хорватський бар'єр

Заслужений тренер України, голова комітету національних збірних Мирон Маркевич поділився очікуваннями від гри футболістів ковалевського "Колоса" проти хорватської команди "Рієка" у 3-у кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Маркевич, під керівництвом якого харківський "Металіст" пройшов "Рієку" 2009 року, вважає, що ковалівцям під силу обіграти суперника, повідомляє Meta-ratings.

"За великим рахунком, "Металіст" тоді зробив великий заділ вже у першому домашньому матчі, перемігши 2:0. Однак в повторному поєдинку "Рієка" діяла з позамежною самовіддачею і чинила гідний опір. "Колос" зіграє в Рієці без глядачів? Це позитивний момент для українців, оскільки у хорватського клубу дуже темпераментні фанати.

Мені сподобалося, як ковалівці грали із грецьким "Арісом", продемонструвавши тактичну виучку, бажання зіграти через не можу. Вони заслужено пробилися до наступного етапу. Переконаний, що тренер "Колоса" Руслан Костишин і в Хорватії зуміє вибрати стратегічно правильний план на поєдинок. Думаю, що здолати хорватський бар'єр "Колосу" цілком під силу. До речі, 11 років тому у Рієці вирішальний м'яч у складі "Металіста" забив Володимир Лисенко (1:2). Радий, що він продовжує грати, будучи лідером атак "Колоса". Бажаю Лисенку знову відзначитися переможним голом у Рієці", - сказав Маркевич.

Поєдинок "Рієка" - "Колос" відбудеться в Хорватії 24 вересня. Початок гри - о 21.45.

Фото: fcrukh.com.