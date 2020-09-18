«Шахтар» підписав новий контракт із захисником Додо

Нова угода з бразильцем розрахована на 5 років.

«Шахтар» оголосив про продовження угоди з захисником Додо. Новий контракт розрахований на 5 років, повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

21-річний бразилець виступає за «гірників» з грудня 2017-го. За цей час провів 39 матчів, забив 3 голи. Transfermarkt оцінив його в 10 млн євро.

Сезон-2018/19 Додо провів у португальській «Віторії» (Гімараєш) на правах оренди.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» готується до матчу 3-го туру УПЛ проти «Зорі» без трьох гравців першої команди.

Фото: сайт ФК "Шахтар"