Тренер, селекція і багато роботи

Тренер, селекція і багато роботи

Укрінформ
Все що потрібно знати про сенсаційний успіх українського клубу «Колос».

Футбольний клуб «Колос» з Ковалівки переміг грецький «Аріс» і дістався наступного раунду кваліфікації Ліги Європи. Команда з восьмирічною історією в перший же рік перебування в українській прем’єр-лізі пробилася до Ліги Європи.

«Колос» з маленького села Ковалівка на Київщині заснував місцевий бізнесмен Андрій Засуха в 2012-му році. За цей короткий термін команді вдалося перейти від аматорів до профі, запалити в другій та першій лігах, вийти в УПЛ і кваліфікуватися до єврокубків. Як їм це вдалося?

Читайте також: "Колос" обіграв у Греції "Аріс" і вийшов до 3 раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Симбіоз виваженого тренера та збалансованого колективу

Головний тренер «Колосу» Руслан Костишин працює з командою із самого її заснування. Навіть він не розраховував на такий стрімкий успіх. «Звичайно, не думав, що «Колос» у дебютному сезоні УПЛ вийде в єврокубки. Я ж не ідіот, щоб так думати. Думав, спокійно собі будемо грати, займемо місце так восьме. Головним було показувати хорошу гру», - сказав коуч «Колосу».

Руслан Костишин
Руслан Костишин

В своєму дебютному сезоні ковалівці посіли шосте місце та пробилися в Лігу Європи. За підсумками чемпіонату вони здобули 32 пункти та мали від’ємну різницю забитих і пропущених м’ячів (-26). Важко виділити когось з колективу. Найкращий бомбардир команди Володимир Лисенко мав в активі шість забитих м’ячів. Секрет успіху «Колоса» криється в єдності всіх гравців.

Моторами клубу протягом сезону були півзахисники Денис Костишин (три голи в 22-х матчах УПЛ), Євгеній Смирний (п’ять голів в 25-и матчах УПЛ) та форвард Володимир Лисенко. Двоє перших вихованці академії київського «Динамо», Смирний досі належить киянам.

Ще одним лідером команди був ісландець Арні Вільхьямссон. 5+1  за системою «гол+пас» в п’ятнадцяти матчах. Через сімейні обставини гравець «відправився в безоплатну відпустку», як зазначив президент «Колоса» Андрій Засуха.

Читайте також: Костишин: "Колос" зробив все за планом і здобув історичну перемогу

Грамотна робота на трансферному ринку та початок нового сезону

«Колос» провів плідну роботу на трансферному ринку. Команду поповнили ряд новачків. Серед них виділяються нападники: молоде дарування академії «Динамо» Євген Ісаєнко та легенда УПЛ Євген Селезньов. Команда змушена буде боротися на два фронти (якщо проб’ється в груповий етап Ліги Європи), тому вони дуже потребували в підсиленні.

Вчора команда переграла грецький «Аріс» в гостях (2:1) та пробилася до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи. За ковалівців відзначилися Євген Новак і Денис Антюх.

В новому сезоні УПЛ команда грає домашні матчі на реконструйованому стадіоні в Ковалівці. Президент клубу Андрій Засуха заявив, що «реконструкція коштувала близько 160 мільйонів гривень». Перший матч сезону 20/21 проти «Шахтаря» команда програла (1:3), а потім здобула дві поспіль перемоги над «Львовом» та «Арісом». Команда підсилилася, реконструювала домашню арену та готова дивувати нас цього сезону.

Читайте також: "Колос" і "Десна" отримали потенційних суперників у раунді плей-офф Ліги Європи

Нові реалії українського футболу

У зв’язку із фактичним зникненням таких клубів, як «Металіст», «Карпати», «Металург» та інших, команди з периферії голосно заявляють про себе.  Скромні клуби з провінції досягають успіху. Головними чинниками цього явища є наявність досвідченого тренера (Костишин з «Колоса», Рябоконь з «Десни»), вдала селекція та менеджмент клубів (Засуха в «Колосі», Козловський в «Руху», Поворознюк в «Інгульці»). Це не є чимось добрим, або поганим, це просто реальність, в якій ми живемо.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: Getty Images, сайт ФК "Колос"

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-