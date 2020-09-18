Тренер, селекція і багато роботи

Все що потрібно знати про сенсаційний успіх українського клубу «Колос».

Футбольний клуб «Колос» з Ковалівки переміг грецький «Аріс» і дістався наступного раунду кваліфікації Ліги Європи. Команда з восьмирічною історією в перший же рік перебування в українській прем’єр-лізі пробилася до Ліги Європи.

«Колос» з маленького села Ковалівка на Київщині заснував місцевий бізнесмен Андрій Засуха в 2012-му році. За цей короткий термін команді вдалося перейти від аматорів до профі, запалити в другій та першій лігах, вийти в УПЛ і кваліфікуватися до єврокубків. Як їм це вдалося?

Симбіоз виваженого тренера та збалансованого колективу

Головний тренер «Колосу» Руслан Костишин працює з командою із самого її заснування. Навіть він не розраховував на такий стрімкий успіх. «Звичайно, не думав, що «Колос» у дебютному сезоні УПЛ вийде в єврокубки. Я ж не ідіот, щоб так думати. Думав, спокійно собі будемо грати, займемо місце так восьме. Головним було показувати хорошу гру», - сказав коуч «Колосу».

Руслан Костишин

В своєму дебютному сезоні ковалівці посіли шосте місце та пробилися в Лігу Європи. За підсумками чемпіонату вони здобули 32 пункти та мали від’ємну різницю забитих і пропущених м’ячів (-26). Важко виділити когось з колективу. Найкращий бомбардир команди Володимир Лисенко мав в активі шість забитих м’ячів. Секрет успіху «Колоса» криється в єдності всіх гравців.

Моторами клубу протягом сезону були півзахисники Денис Костишин (три голи в 22-х матчах УПЛ), Євгеній Смирний (п’ять голів в 25-и матчах УПЛ) та форвард Володимир Лисенко. Двоє перших вихованці академії київського «Динамо», Смирний досі належить киянам.

Ще одним лідером команди був ісландець Арні Вільхьямссон. 5+1 за системою «гол+пас» в п’ятнадцяти матчах. Через сімейні обставини гравець «відправився в безоплатну відпустку», як зазначив президент «Колоса» Андрій Засуха.

Грамотна робота на трансферному ринку та початок нового сезону

«Колос» провів плідну роботу на трансферному ринку. Команду поповнили ряд новачків. Серед них виділяються нападники: молоде дарування академії «Динамо» Євген Ісаєнко та легенда УПЛ Євген Селезньов. Команда змушена буде боротися на два фронти (якщо проб’ється в груповий етап Ліги Європи), тому вони дуже потребували в підсиленні.

Вчора команда переграла грецький «Аріс» в гостях (2:1) та пробилася до наступного раунду кваліфікації Ліги Європи. За ковалівців відзначилися Євген Новак і Денис Антюх.

В новому сезоні УПЛ команда грає домашні матчі на реконструйованому стадіоні в Ковалівці. Президент клубу Андрій Засуха заявив, що «реконструкція коштувала близько 160 мільйонів гривень». Перший матч сезону 20/21 проти «Шахтаря» команда програла (1:3), а потім здобула дві поспіль перемоги над «Львовом» та «Арісом». Команда підсилилася, реконструювала домашню арену та готова дивувати нас цього сезону.

Нові реалії українського футболу

У зв’язку із фактичним зникненням таких клубів, як «Металіст», «Карпати», «Металург» та інших, команди з периферії голосно заявляють про себе. Скромні клуби з провінції досягають успіху. Головними чинниками цього явища є наявність досвідченого тренера (Костишин з «Колоса», Рябоконь з «Десни»), вдала селекція та менеджмент клубів (Засуха в «Колосі», Козловський в «Руху», Поворознюк в «Інгульці»). Це не є чимось добрим, або поганим, це просто реальність, в якій ми живемо.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: Getty Images, сайт ФК "Колос"