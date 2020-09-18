«Зоря» посилилася захисником молодіжної збірної Північної Македонії

Агрон Руфаті грав у чемпіонаті Хорватії.

Македонський захисник Агрон Руфаті продовжить кар'єру в «Зорі». Про трансфер оголосив хорватський клуб «Істра 1961», за яку 21-річний футболіст виступав останні два роки.

Руфаті – центральний захисник. Transfermarkt оцінив його в 150 тисяч євро.

Руфаті був в системі загребських «Динамо» і «Локомотиви», але за перші команди не грав. У минулому сезоні він провів 9 матчів за клуб «Істра 1961», забив 1 м’яч і віддав 1 гольовий пас.

За збірну Північної Македонії Руфаті зіграв 12 зустрічей, відзначився 1 забитим м'ячем.

Як повідомляв Укрінформ, український нападник Олександр Гладкий став гравцем «Зорі».

Фото: twitter.com/NKIstra1961Pula