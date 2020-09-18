Юлія Левченко: Важко показувати результати без глядачів на трибунах

На етапі "Діамантової ліги" у Римі українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ярослава Магучіх посіли перше та друге місця відповідно.

Юлія показала результат 1,98 метра, а після перемоги зізналася, що їй незвично виступати перед порожніми трибунами. повідомляє XSport.

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"Була дуже дивна атмосфера без глядачів. Нам дуже потрібна підтримка для того, аби показувати високі результати. І все-таки ми вдячні організатором за шанс позмагатися. Коли не було змагань, я тренувалася вдома. Багато качала прес. Можливо, продовжу займатися цим і наступного року, оскільки ці вправи дають такий результат", - сказала 22-річна легкоатлетка.

Фото: World Athletics.