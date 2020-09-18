ФІБА змінила формат відбіркових матчів збірних у листопаді та лютому

Зважаючи на епідемічну ситуацію через поширення коронавірусу, Міжнаодна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) змінила систему кваліфікаційних матчів континентальних чемпіонатів у листопаді 2020-го та лютому 2021 років.

Поєдинки, що залишилися, пройдуть в ізольованих таборах, повідомляє пресслужба ФБУ.

"У кожному ізольованому таборі виступатимуть по 4 або 8 збірних з однієї або двох кваліфікаційних груп. Господарів ізольованих таборів визначать та оприлюднять згодом", - зазначається у повідомленні.

Чоловічий чемпіонат Європи має відбутися 2022 року. Збірна України у відбірковій групі F виступає з командами Угорщини, Словенії та Австрії. Наша команда має гостьову перемогу над Австрією (88:73) та домашню поразку від Угорщини (60:62). З двома перемогами у квартеті лідирують угорці.

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Жіночий ЄвроБаскет запланований на 2021 ріку. Українки у групі G програли на виїзді Бельгії (66:83) та перемогли вдома Португалію (72:60). Першими йдуть бельгійки - 2 перемоги.

Фото: fbu.ua.