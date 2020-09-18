"Аріс" звільнив головного тренера після поразки від "Колоса"
Укрінформ
Після домашньої поразки українському "Колосу" грецький футбольний клуб "Аріс" звільнив наставника команди.
Як повідомляє Gazzetta.gr, після сенсаційної поразки в матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи від ковалівського "Колоса" (1:2), грецький "Аріс" вирішив розлучитися з головним тренером Міхаелем Оннінгом, передає Укрінформ.
Таке рішення прийняло керівництво клубу відразу після матчу. Відзначимо, що спортивним директором "Аріса" є відомий нападник, чемпіон Європи 2004 року Ангелос Харістеас.
До наступного матчу "Аріс" готуватиме другий тренер Апостолос Терзіс.
На фото: Міхаель Оннінг (ФК "Аріс").