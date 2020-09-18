Стали відомі пари 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА

У Лізі Європи УЄФА завершилися матчі 2-го кваліфікаційного раунду.

Як повідомляв Укрінформ, дебютанти єврокубків футболісти ковалівського "Колоса" в Салоніках завдали поразки грецькому "Арісу" (2:1) і в наступному раунді зустрінуться в гостях з хорватською командою "Рієка".

Інший представник України чернігівська "Десна" за путівку в раунд плей-офф Ліги Європи зійдеться з німецьким "Вольфсбургом", який в Тирані взяв гору над албанським "Кукесом" (4:0).

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА 24 вересня зіграють:

"Вольфсбург" (Німеччина) - "Десна" (Чернігів, Україна)

"Рієка" (Хорватія) - "Колос" (Ковалівка, Україна)

"Русенборг" (Норвегія) - "Аланьяспор" (Туреччина)

"Вікторія" (Чехія) - "Сеннерюске" (Данія)

"Сараєво" (Боснія і Герцеговина) - "Будучность" (Чорногорія)

"Арарат-Вірменія" (Вірменія) - "Целє" (Словенія)

"Віллем II" (Голландія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"КуПС" (Фінляндія) - "Судува" (Литва)

"Санкт-Галлен" (Швейцарія) - АЕК (Афіни, Греція)

"Шкендія" (Північна Македонія) - "Тоттенхем" (Англія)

"Галатасарай" (Туреччина) - Хайдук "(Хорватія)

АПОЕЛ (Кіпр) - "Зрінськи" (Боснія і Герцеговина)

"Клаксвік" (Фарерські острови) - "Динамо" (Тбілісі, Грузія)

"Юргорден" (Швеція) - ЧФР (Румунія)

"Аполлон" (Лімасол, Кіпр) - "Лех" (Польща)

"Гранада" (Іспанія) - "Локомотиви" (Грузія)

"Ростов" (Росія) - Маккабі (Хайфа, Ізраїль)

"Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Дандолк" (Ірландія)

"Бешикташ" (Туреччина) - "Ріу Аве" (Португалія)

"Стандард" (Бельгія) - "Войводіна" (Сербія)

"Спортинг" (Португалія) - Абердін "(Шотландія)

"Базель" (Швейцарія) - "Анортосіс" (Кіпр)

"Фехервар" (Угорщина) - "Реймс" (Франція)

ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Б-36" (Фарерські острови)

"Легія" (Польща) - "Дріта" (Косово)

"Мура" (Словенія) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія)

"Копенгаген" (Данія) - "Пяст" (Польща)

"Флоріана" (Мальта) - "Флора" (Естонія)

"Мальме" (Швеція) - "Локомотива" (Загреб, Хорватія)

"Мілан" (Італія) - "Буді-Глимт" (Норвегія)

"Шарлеруа" (Бельгія) - "Партизан" (Сербія)

ЛАСК (Австрія) - ДАК-1904 (Словаччина)

ФКСБ (Румунія) - "Слован" (Ліберець, Чехія)

"Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - "Мазервелл" (Шотландія)

"Рига" (Латвія) / "Тре Фіорі" (Сан-Марино) - "Селтік" (Шотландія).

Матч "Рига" (Латвія) - "Тре Фіорі" (Сан-Марино) був зупинений в середині першого тайму через сильний вітер в цілях безпеки всіх осіб, що беруть участь в грі. Після обговорення за участю команд і місцевої влади було прийнято рішення, що поєдинок в четвер не відновиться. Матч перенесений на п'ятницю. Початок - о 10.00 за київським часом.

Жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 18 вересня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія), початок о 15.00.