Левченко і Проценко виграли етап Діамантової ліги в Римі

Українські легкоатлети домінували у стрибках у висоту.

Двоє українських легкоатлетів – Юлія Левченко та Андрій Проценко стали переможцями на етапі Діамантової ліги в Римі, повідомляє Укрінформ.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко виграла «золото» в Римі, показавши результат 1.98 м. Ярослава Магучіх стрибнула на 1.95 м і посіла друге місце.

Український стрибун у висоту Андрій Проценко переміг в Римі, взявши висоту 2.30 м.

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Також на цьому етапі Діамантової ліги українські легкоатлетки Анна Рижикова і Вікторія Ткачук потрапили в трійку найсильніших. У бігу на 400 метрів з бар'єрами Рижикова посіла друге місце з результатом 54,54, показавши кращий особистий результат сезону. Ткачук пробігла дистанцію за 54,93, встановивши особистий рекорд.

Як повідомляв Укрінформ, Юлія Левченко виграла турнір в хорватському Загребі.