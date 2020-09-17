Хто кине виклик «Баварії»?

Стартує новий сезон в німецькій Бундеслізі.

Прогноз на матч «Баварія» - «Шальке»: команди заб’ють менше 3.5 голів. Коефіцієнт 2.4

Старт в Бундеслізі надихає – кращий клуб Європи проти амбітного суперника з історією і талантами. «Баварія» розпочинає захист чемпіонського титулу і усім цікаво подивитися на мюнхенців після тріумфу в ЛЧ. «Шальке» в черговий раз спробує пробитися в топ-4. Тим більше, що клуб зберіг усіх потенційних зірок (Кабак, Сердар, Харіт, Матондо). Чого чекати у цьому матчі та у інших найцікавіших зустрічах дебютного тура аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Мюнхенці в минулому сезоні оформили 8-е поспіль і 29-е з моменту заснування Бундесліги чемпіонство. Це на одне більше, ніж у всіх інших німецьких команд разом взятих. Також «Баварія» перемогла в Кубку Німеччини і Лізі чемпіонів. Протягом минулого сезону команду очолив Ганс-Дітер Флік, який встановив рекорд, вигравши 87,5% матчів в чемпіонаті. Після виграного фіналу ЛЧ (1:0 у ПСЖ) мюнхенці спарингів не грали, тому важко говорити про реальну форму та ігровий тонус гравців.

Ось уже другий поспіль сезон команда з Гельзенкірхена фінішує у другій частині турнірної таблиці. В минулому чемпіонаті «Шальке» посів 12-е місце і пролетів повз єврокубки. Команда мала великі проблеми з атакою – лише 9 перемог в 34 матчах і лише 38 голів (третій з кінця показник в Бундеслізі). В міжсезоння «Шальке» зіграв кілька спарингів. В двох останніх команда перемогла грецький «Аріс» (1:0) і «Бохум» (3:0).

«Баварія» - «Шальке». Прогноз

Господарі переможуть, але без блиску. «Баварія» виключно на класі досягне переваги в один-два м’ячі і не стане прагнути розгрому. Моментами «Шальке» навіть вирівнюватиме гру, але для гостей великим досягненням стане просто гол престижу.

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Прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Майнц»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.5

За три роки «РБ Лейпциг» досяг неймовірного прогресу і тепер команді Юліана Нагельсманна час по-справжньому включатися в боротьбу за титул. Продаж Тімо Вернера повинен прискорити ріст інших талантів і у складі саксонців мають з’явитися нові зірки. У «Майнца» скромні задачі, але цей суперник ніколи не був прохідним для грандів.

Команда провела найуспішніший сезон в історії – 3-є місце в Бундеслізі і півфінал ЛЧ. «РБ Лейпциг» за 4 сезони в Бундеслізі тричі був в топ-3. Підопічні Нагельсманна в минулому чемпіонаті програли лише 2 матчі вдома (7 перемог, 8 нічиїх). Цікаво, що команда здобула найбільшу перемогу минулого сезону Бундесліги якраз в домашньому матчі з «Майнцем» (8:0).

В коротке міжсезоння саксонці зіграли один спаринг – 1:1 з «Вольфсбургом». А новий сезон «РБ Лейпциг» розпочав з перемоги над «Нюрнбергом» 3:0 (Айдара, Поульсен, Хван) в Кубку Німеччини.

«Майнц» вже 4 сезони в Бундеслізі не може піднятися вище 12-го рядка. В минулому чемпіонаті команда посіла 13-е місце. На виїзді «Майнц» набрав трохи більше очок, ніж удома (20 проти 17). У 5 останніх гостьових зустрічах в Бундеслізі «Майнц» програв лише 1 раз (2 перемоги, 2 нічиї).

Команда Ахіма Байєрлорцера програла усі контрольні поєдинки – 0:1 «Зандхаузену» і двічі по 1:2 «Гоффенгайму». Натомість, в Кубку Німеччини «Майнц» впевнено пройшов «Гафельзе» 5:1 (Матета-3, Салаї, Куайсон).

«РБ Лейпциг» - «Майнц». Прогноз

Чекаємо продовження гольового банкету, який команди влаштували в минулому сезоні. Господарі переможуть, забивши кілька м’ячів. При цьому, «Майнц» не програє в суху.

Прогноз на матч «Боруссія» Д - «Боруссія» М: господарі переможуть. Коефіцієнт 1.6

Матч двох топових команд Бундесліги. Клуб з Дортмунда називають головним конкурентом «Баварії» в боротьбі за титул. А от претензії іншої «Боруссії» скромніші – команда з Мьонхенгладбаха націлена просто на путівку в Лігу чемпіонів.

Минулий чемпіонат команда Люсьєна Фавра завершила на 2-у місці. Дортмундці забили 84 м'ячі – другий показник в лізі. При цьому, «Боруссія» провалила фініш на власному полі – 3 поразки в 4 останніх домашніх матчах.

У міжсезоння Дортмунд активно грав контрольні матчі. «Боруссія» не зуміла перемогти в 3 з 4 останніх спарингів – 1:3 з «Фейєнордом», 1:1 з «Падерборном», 1:3 з «Бохумом» і 2:1 зі «Спартою» (Роттердам). В першому офіційному матчі сезону команда Фавра розгромила в 1-у раунді Кубка Німеччини «Дуйсбург» 5:0 (Санчо, Беллінгем, Т.Азар, Рейна, Ройс).

В минулому сезоні команда Марко Розе посіла 4-е місце і вийшла в груповий етап ЛЧ. Це успіх, бо востаннє клуб з Мьонхенгладбаха фінішувати в топ-4 аж в сезоні-2015/16. Щодо матчів на виїзді, то тут результати посередні – лише 7-і в лізі. В останніх 4 виїзних матчах «Боруссія» М виграла лише одну зустріч (1 нічия, 2 поразки).

Влітку команда Розе провела кілька спарингів. В цілому успішно – 4:0 з «Дуйсбургом», 2:0 з «Падерборном», 4:0 з «Венло» та 0:2 з «Гройтер Фюрт». Перше коло Кубка Німеччини «Боруссія» пройшла дуже впевнено, розгромивши «Обернойланд» 8:0 (по дублю зробили Геррманн і Нойхаус).

«Боруссія» Д - «Боруссія» М. Прогноз

Господарі лише починають осягати власну силу і можливості. Зате гості вже міцно стоять на ногах і готові привозити очки з серйозних виїздів. Можливо гра десь і буде рівною, але у підсумку Дортмунд все ж використає свої численні нагоди і переможе.

Фото: Getty Images