IIHF оцінить можливість проведення чемпіонату світу-2021 з хокею в Мінську і Ризі

Міжнародна федерація хокею (IIHF) сформує експертну групу з оцінки ситуації з можливістю проведення чемпіонату світу 2021 року в Мінську (Білорусь) і Ризі Латвія).

Як повідомляє пресслужба IIHF, група буде створена для проведення повного огляду статусу турніру і консультацій з відповідними експертами, передає Укрінформ.

Чемпіонат світу має пройти в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня 2021 року. Однак в Латвії заявили, що не хочуть проводити спільний турнір з Білоруссю через масові протести в країні, пов'язаних з результатами президентських виборів.

Фото: HHOF-IIHF IMAGES.