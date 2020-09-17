Світоліна вдруге поспіль зустрінеться з російською тенісисткою на турнірі WTA в Римі

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна зустрінеться з росіянкою Світланою Кузнєцовою у третьому колі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $2,098 млн.

У другому раунді змагань Кузнєцова здобула вольову перемогу над естонкою Аннет Контавейт - 4:6, 7:5, 6:3, повідомляє Укрінформ.

Для Світоліної і Кузнєцової це буде п'яте очне протистояння, в якому попереду українка - 3:1.

Нагадаємо, напередодні Світоліна завдала поразки іншій росіянці - Анастасії Павлюченковій - 6:3, 7:6 (7:4).

Зазначимо, що Світоліна (№6 рейтингу WTA) отримала в Римі 4-й номер "посіву". Кузнєцова посідає 38-е місце у світовій класифікації.

Додамо, що Світоліна вигравала римський турнір у 2018 і 2019 роках.

На фото: Еліна Світоліна (Getty Images).